Trabzon'da Öğrencilere Boğulmaya Müdahale Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Trabzon'da Öğrencilere Boğulmaya Müdahale Eğitimi Verildi

Trabzon'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ortaokul ve lise öğrencilerine uygulamalı boğulmaya müdahale eğitimi verdi. Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Ganita sahilinde düzenlenen programda, öğrencilere yüzme bilmenin önemi ve nerelerde denize girileceği anlatıldı. Eğitimin ardından denizde yapılan tatbikatta, Sahil Güvenlik ekipleri boğulan birinin nasıl kurtarılacağını uygulamalı gösterdi. Tatbikatın ardından öğrencilere hitaben konuşan Vali Aziz Yıldırım, Karadeniz'de yüzmenin kolay öğrenilmediğini belirterek, ciddi eğitim almadan burada denize girmemek gerektiğini söyledi.

12.06.2024 18:29
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Trabzon'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ortaokul ve lise öğrencilerine uygulamalı boğulmaya müdahale eğitimi verdi.

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Ganita sahilinde düzenlenen programda, öğrencilere yüzme bilmenin önemi ve nerelerde denize girileceği anlatıldı.

Eğitimin ardından denizde yapılan tatbikatta, Sahil Güvenlik ekipleri boğulan birinin nasıl kurtarılacağını uygulamalı gösterdi.

Tatbikatın ardından öğrencilere hitaben konuşan Vali Aziz Yıldırım, Karadeniz'de yüzmenin kolay öğrenilmediğini belirterek, ciddi eğitim almadan burada denize girmemek gerektiğini söyledi.

Yıldırım, dalganın çokluğu, suyun içerisindeki görüş mesafesinin kısıtlılığı ve dip akıntılarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yıllar öncesinde deniz kenarında bir levha görmüştüm, orada yazıyordu ki 'Yüzme Karadeniz'de öğrenilmez.' Yüzme Karadeniz'de öğrenilmez ama bizim gayet güzel yüzme havuzlarımız var. Gayet güzel korunaklı alanlarımız var. Buralarda çok da güzel yüzme öğrenilebilir. Yüzme önemli bir şey, deniz çok faydalı ama bunun şartlarına uygun davranmak mecburiyetindeyiz. Onun içindir ki dikkatli olmamız, çocuklarımızı, gençlerimizi, ailemizi, komşularımızı, herkesi denize dikkatli girme konusunda sıklıkla uyarmamız lazım."

Programa, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı ve İl Milli Eğitim Müdür Hasan Uygun da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Öğrencilere Boğulmaya Müdahale Eğitimi Verildi - Son Dakika

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