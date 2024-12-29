Trabzon'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin 'En Mutlu Köy' Ziyareti - Son Dakika
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Trabzon'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin 'En Mutlu Köy' Ziyareti

Trabzon Üniversitesi'nin Özel Eğitim Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Ortahisar Belediyesi tarafından kurulan 'En Mutlu Köy'ü ziyaret ederek özel gereksinimli bireylerle çeşitli etkinliklerde bulundular. Öğrenciler, üretim sürecine katkı sağlayan özel bireylerle birlikte vakit geçirip, atölyeleri gezdiler.

29.12.2024 14:12  Güncelleme: 17:22
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi tarafından kurulan "En Mutlu Köy", Trabzon Üniversitesi'nin Özel Eğitim Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Özel gereksinimli bireylerin çalışma ve uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla yapılan ziyarette öğrenciler, özel gereksinimli bireylerle birlikte çeşitli aktivitelere katıldı.

Ortahisar Belediyesi'ne bağlı En Mutlu Köy, Trabzon Üniversitesi Özel Eğitim bölümünün 3'üncü sınıf öğrencilerini ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender ve birim müdürlerinin katıldığı programda, misafir öğrencilere En Mutlu Köy hakkında bilgilendirme yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, ziyaretlerinden dolayı Trabzon Üniversitesi heyetine teşekkür etti. En Mutlu Köy'de, özel gereksinimli bireylerin üretim sürecine katkı sunduğu bir çalışma ortamı bulunduğunu dile getiren İskender, "Onlar burada çok mutlular, çünkü buraya geldiklerinde hem düşünsel hem psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissediyorlar. Üretime sundukları katkı, onları daha mutlu ediyor. Birçok arkadaşımız burada özel çocuklarımızla beraber üretim sürecine katkı sağlıyor. Zaman içerisinde kampüsü genişleteceğiz, daha farklı konseptleri dahil edeceğiz" dedi.

"Örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasını istiyoruz"

Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Raziye Erdem ise "3. sınıf öğrencilerimizle birlikte 'topluma hizmet' dersimiz kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yayınlardan ve haberlerden bu köyü duymuştuk. 'Bu köy acaba nasıl bir köy?' düşüncesiyle, sistemin nasıl işlediğini görmek üzere burayı ziyaret etmek istedik. Bizlere bu fırsat verildiği için Belediye Başkanımız Ahmet Kaya'ya, başkan yardımcılarımıza ve buradaki yetkililere teşekkür ederiz. Bundan sonra öğrencilerimizin gittikleri farklı illerde bu tür uygulamalara katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu gibi örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler, özel bireylerle birlikte vakit geçirdi

Öğrenciler ziyaret programının devamında; ahşap, tekstil, dokuma atölyeleri, seralar ve yumurta üretiminin yapıldığı tavuk çiftliğini gezerek yetkililerden bilgi aldı, istihdam edilen özel gereksinimli bireylerle sohbet ederek çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi. Programın sonunda En Mutlu Köy yerleşkesinin kafesinde öğrencilere çay ikramı yapılırken, En Mutlu Köy personeli özel gereksinimli birey Didar Bihter Kurt'un piyano gösterisi ziyaretçilerden alkış aldı. Ziyaretin sonunda üniversite öğrencileri, özel gereksinimli bireylerle birlikte horon oynadı.

Kaynak: ANKA

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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