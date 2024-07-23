Trabzon'un Akçaabat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
47 yaşındaki Ş.T, plakası henüz bellirlenemeyen otomobille ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin önüne silahla vurulmuş şekilde bırakıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Ş.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan Ş.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan aracın ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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