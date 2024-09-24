Trabzon'da Turizm Geliri Düşüyor - Son Dakika
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Trabzon'da Turizm Geliri Düşüyor

Trabzon\'da Turizm Geliri Düşüyor

Orta Doğu ve Körfezden gelen turist sayısı beklenenin altında kalırken, kayıt dışı faaliyetler artıyor.

24.09.2024 12:53
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ORTA Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen yaklaşık 1,5 milyon turist ile geçen yıl 1 milyar doları aşkın döviz geliri elde edilen Trabzon'da, yeni turizm sezonu beklenin altında kaldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, "Ülke genelinde olduğu gibi bölgede de hanutçuluk, komisyonculuk, işletme belgesiz faaliyetler ve yabancı kayıt dışı faaliyetleri var; bunlar turizme ciddi anlamda zarar veriyor. Sahanın kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Devam eden olumsuz süreci toparlamalıyız" dedi.

Doğa ve kültür turizminde Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi birçok destinasyonu bünyesinde barından Trabzon'da, yeni turizm sezonu beklenin altında kaldı. Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden 'charter' uçak seferleriyle gelen yaklaşık 1,5 milyon turistle geçen yıl 1 milyar doları aşkın döviz geliri elde edilen kentte turizm verileri, kayıt dışı işletme, bazı batılı ülkelerin vize muafiyetiyle Orta Doğu pazarına girmesi ve farklı fiyat uygulamalarının yanında özellikle komisyonculuk, hanutçuluk ve kaçak turizm faaliyetleri nedeniyle geriledi.

'BU YIL BEKLENEN RAKAMLARA ULAŞAMAYACAĞIZ'

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, "Pandemi öncesinde ciddi bir artış söz konusuydu. Pandemi sonrasında 2022 ve 2023 yıllarında da üzerine koyarak ciddi artışlar oldu. 2023'te istatistiklere göre 700 binin üzerinde yabancı turist, 600 binin üzerinde de yerli turist olmak üzere 1 milyon 300 bin rakamını geçmiştik. Ama maalesef bu yıl beklenen rakamlara ulaşamayacağız. Turist rakamlarına ulaşsak da önemli olan tabii bölgeye, ülkeye, ekonomik anlamdaki katkısıdır. Beklenen gelirlere ulaşamayacağız. Çünkü hem rakamsal anlamda hem de gelir anlamda maalesef bu yıl düşüşlerimiz var" diye konuştu.

'HERKES BİR PARÇA KAPMAYA ÇALIŞIYOR'

Turizmde verilerin düşmesine ilişkin konuşan Kantarcı, "Sahada baktığınız zaman geçtiğimiz yıllardaki özellikle dış pazar ve Orta Doğu pazarıyla ilgili olan olumsuzluklar ve şikayetlerin birçoğu farklı fiyat uygulamaları, bilgisiz, eğitimsiz personellerin çalışmaları oldu. Bunun yanında Orta Doğu pazarı tabii Türkiye için çok değerli bir pazar. Rakip ülkelerimiz var. Geçtiğimiz kış döneminde Cumhurbaşkanımızın bir kararnamesiyle belli Orta Doğu ülkelerini doğrudan vizeyi kaldırdık. Kaldırdıktan sonra bunu İngiltere yaptı. Herkes bir parça kapmaya çalışıyor. Nasıl geçtiğimiz yıllarda farklı ülkelerin pastalarından birazcık almaya başladık. Bu rekabet, bu anlamda, bu sezon bizi biraz olumsuz anlamda etkiledi" dedi.

'BUNDAN SONRA YANLIŞ YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK'

Hizmet kalitesinin düşmesi, hanutçuluk, komisyonculuk ve kaçak faaliyetlerin turizme ciddi zarar verdiğini vurgulayan Kantarcı, "Hizmet kalitesi düşük olduğu için hem ülkemiz hem de sektör gelir anlamında yara alıyor. Şikayetler artıyor. Sahanın kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. TÜRSAB olarak, sahada kendi alanımızla, tur, transfer, kaçak faaliyetler ve kaçak turizm ofisleriyle ilgili düzenli denetimler yapıyoruz. Bunun dışında farklı hususlar da var. Ülke genelinde olduğu gibi bölgede de hanutçuluk, komisyonculuk, işletme belgesiz faaliyetler ve yabancı kayıt dışı faaliyetleri var; bunlar turizme ciddi anlamda zarar veriyor. 'Karadeniz'e gittik, iyi hizmet almadık' şeklinde şikayetler olmasın istiyorsak, sahanın kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Devam eden olumsuz süreci toparlamalıyız. Tüm kurumlar yıl boyu sahada olmalı. Yapmazsak bu kayıp önümüzdeki sene devam eder. Bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok. Var olan yanlışları da çok kısa zamanda telafi etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Turizm Geliri Düşüyor - Son Dakika

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