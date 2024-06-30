Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Filistin Şiirleri ve Konser Programı Gerçekleştirildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, "İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konser" programıyla devam etti.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde Mehmet Zeyd Yıldız moderatörlüğünde söyleşi programı olarak başlayan programa, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Uğur Batı ve Filistinli şair Asma Al Hajj konuşmacı olarak katıldı.

Genç, İsrail askerlerinin her birinin azami korunaklı savaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tankların içinde siperlerin arkasında. Yiğitçe Kassam Tugaylarının ya da işte Hamas'ın karşısına çıkıp savaşan bir İsrail askeri göremezsiniz. Çünkü o zaman ayet bizim anladığımızın dışına çıkar. Ayet çok net, 'Savaşamazlar' diyor ve savaşamıyorlar. Ancak onlar da kendi aralarında çelişkili, birbirlerine düşmüş, birbirleriyle anlaşmazlıkları olan bir topluluktur. Şu anda o kadar çok hizip var ki aralarında birbirleriyle sürekli çatışıyorlar."

Gazze'de bir direniş olduğunun altını çizen Genç, "Hiç kimse Gazze'deki hadiseden önce Arjantin'deki 150-200 kişiyi bir cami önüne götürüp 'Biz bu Gazzelilerin inancını öğrenmek istiyoruz' diye müracaatta bulundurtamazdı, bunu haberlerde izledik. 200'ün üzerinde insan gidip 'Bize bu Gazzelilerin inancını anlatın, bunlar neye inanıyorlar ki bu kadar dayanıklılar, bu kadar sakinler.' diyor. 'Çocukları yanan insanlar mücadeleye nasıl devam ediyorlar, öğrenmek istiyoruz.' demişler." ifadelerini kullandı.

Batı'nın da ideolojik bir ayrım olmaksızın Filistin'e destek verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Aslında bakıyorsunuz insanlık bu olaya büyük ölçüde uyanmış ve katlanarak artan bir hacimle sahip çıkmaya çalışırken bizim bunu uluslararası haber ajanslarında, bağlı medya kuruluşlarında çok az gördüğümüzü görüyorsunuz. Sanki Filistin kendi kaderine terk edilmiş durumda, dünya onları umursamıyor. Bu bir dinler savaşı gibi, bu dinler savaşının içerisinde orada Müslüman bir topluluk var Filistinliler ve onları katleden onun arkasında bir Hristiyan dünyası var ve bu kusursuz bir güçle bu halde devam edecek gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar."

Hajj da Filistin'de süren katliam konusunda söylenecek her sözün çok kıymetli olduğunu, Filistinlilerin kendi evlerine giderken bile İsrail'den izin almak zorunda kaldığını dile getirdi.

Söyleşinin ardından program Abdullah Beyhan'ın konseriyle devam etti.