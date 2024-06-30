Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Filistin Şiirleri ve Konser Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Filistin Şiirleri ve Konser Programı Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, 'İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konser' programıyla devam etti. Programda Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Uğur Batı ve Filistinli şair Asma Al Hajj konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmalarda, İsrail askerlerinin korunaklı savaştığı, Gazze'deki direnişin önemi ve Batı'nın Filistin'e destek verdiği vurgulandı. Program, Abdullah Beyhan'ın konseriyle sona erdi.

30.06.2024 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, "İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konser" programıyla devam etti.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde Mehmet Zeyd Yıldız moderatörlüğünde söyleşi programı olarak başlayan programa, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Uğur Batı ve Filistinli şair Asma Al Hajj konuşmacı olarak katıldı.

Genç, İsrail askerlerinin her birinin azami korunaklı savaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tankların içinde siperlerin arkasında. Yiğitçe Kassam Tugaylarının ya da işte Hamas'ın karşısına çıkıp savaşan bir İsrail askeri göremezsiniz. Çünkü o zaman ayet bizim anladığımızın dışına çıkar. Ayet çok net, 'Savaşamazlar' diyor ve savaşamıyorlar. Ancak onlar da kendi aralarında çelişkili, birbirlerine düşmüş, birbirleriyle anlaşmazlıkları olan bir topluluktur. Şu anda o kadar çok hizip var ki aralarında birbirleriyle sürekli çatışıyorlar."

Gazze'de bir direniş olduğunun altını çizen Genç, "Hiç kimse Gazze'deki hadiseden önce Arjantin'deki 150-200 kişiyi bir cami önüne götürüp 'Biz bu Gazzelilerin inancını öğrenmek istiyoruz' diye müracaatta bulundurtamazdı, bunu haberlerde izledik. 200'ün üzerinde insan gidip 'Bize bu Gazzelilerin inancını anlatın, bunlar neye inanıyorlar ki bu kadar dayanıklılar, bu kadar sakinler.' diyor. 'Çocukları yanan insanlar mücadeleye nasıl devam ediyorlar, öğrenmek istiyoruz.' demişler." ifadelerini kullandı.

Batı'nın da ideolojik bir ayrım olmaksızın Filistin'e destek verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Aslında bakıyorsunuz insanlık bu olaya büyük ölçüde uyanmış ve katlanarak artan bir hacimle sahip çıkmaya çalışırken bizim bunu uluslararası haber ajanslarında, bağlı medya kuruluşlarında çok az gördüğümüzü görüyorsunuz. Sanki Filistin kendi kaderine terk edilmiş durumda, dünya onları umursamıyor. Bu bir dinler savaşı gibi, bu dinler savaşının içerisinde orada Müslüman bir topluluk var Filistinliler ve onları katleden onun arkasında bir Hristiyan dünyası var ve bu kusursuz bir güçle bu halde devam edecek gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar."

Hajj da Filistin'de süren katliam konusunda söylenecek her sözün çok kıymetli olduğunu, Filistinlilerin kendi evlerine giderken bile İsrail'den izin almak zorunda kaldığını dile getirdi.

Söyleşinin ardından program Abdullah Beyhan'ın konseriyle devam etti.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Nurullah Genç, Uğur Batı, Filistin, Trabzon, İsrail, Gazze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Filistin Şiirleri ve Konser Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 03:35:07. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Filistin Şiirleri ve Konser Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement