Trabzon Maçka'da otomobil kamyonla çarpıştı, 3 kardeşten biri öldü, 2'si yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Kiremitli Mahallesi'nde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu otomobilde sıkışan 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Trabzon'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kardeşten biri öldü, yaralanan diğer 2'si hastaneye kaldırıldı
Maçka ilçesine bağlı Kiremitli Mahallesi'nde A.D. idaresindeki 61 VY 924 plakalı otomobil ile H.T.E. yönetimindeki 34 DVP 407 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan üç kardeş, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
Binali D'nin hayatını kaybettiği olayda yaralanan kardeşleri A.D. ile D.D. ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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