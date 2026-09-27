Trabzon Şalpazarı\'nda yaylacılar, Gatağacı Yaylası\'ndan hayvanlarıyla döndü

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde yaylacıların dönüş yolculuğu başladı. Gatağacı Yaylası'ndan yola çıkanlar, geleneksel yöntemlerle hayvanlarının peşinde kilometrelerce yürüyerek köylerine ulaştı.

Doğu Karadeniz'in asırlık geleneklerinden biri olan yayla göçleri, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşatılmaya devam ediyor. Yaz aylarını hayvanlarıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalarda geçiren yöre halkı, havaların soğuması ile dönüşe geçti. İlkbahar aylarında köylerden yaylalara uzanan yolculuk, sonbaharda yeniden köylere dönüşle tamamlandı. Gatağacı Yaylası'nda yaz dönemini tamamlayan Sinlice Mahallesi sakinleri, hayvanlarıyla birlikte yaya olarak yola çıktı.

DÖNÜŞ YOLUNDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Sürülerin önünde ve arkasında kilometrelerce yol yürüyen yaylacılar, geçmişten bugüne taşınan yaylacılık kültürünü bir kez daha canlandırdı. Yol boyunca su başlarında mola vererek, ihtiyaçlarını gideren yaylacılar, uzun süren yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine ulaşıyor. Kimi yaylacılar ise hayvanlarını ve eşyalarını kamyonete yükleyerek köyüne dönüyor. Bölgedeki 'yayla göçü', renkli görüntüler de oluşturuyor.