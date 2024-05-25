Trabzon Tonya Belediye Başkanı, makam odasında darbedildi - Son Dakika
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Trabzon Tonya Belediye Başkanı, makam odasında darbedildi

Trabzon Tonya Belediye Başkanı, makam odasında darbedildi

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında 2 personel tarafından darbedildiğini iddia etti. Beşel, personellerin kendisinden yazılı savunma istemesi üzerine tartışma yaşandığını ve saldırıya uğradığını belirtti. Beşel, saldırı sırasında yardım istemesi üzerine odaya giren diğer personellerin saldırganları uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti.

25.05.2024 16:17
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Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında yaşanan olaya ilişkin, 2 personel hakkında yazılı savunma istediği için darbedildiğini öne sürdü.

Dün makam odasında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilen Beşel, emniyetteki ifadesinde, daha önceden haklarında yazılı savunma istediği H.U. ve H.K'nin makam odasına girdikten sonra bu kişilerden birinin protokol kapısını arkadan kilitlediğini belirtti.

Bu kişilerin savunma yazısını kendisine sert şekilde uzatarak "Bu yazı nedir?" şeklinde söylemde bulunarak yazıyı yırtıp attıklarını aktaran Beşel, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ben kendilerine 'oturun konuşalım' dedim. Şahıslar bana, 'oturmuyoruz' dediler. Ben de 'siz hesap mı sormaya geldiniz?' dedim ve ikisi birden 'evet hesap sormaya geldik, aha da soruyoruz' diyerek benim üzerime yürüdüler. Şahısların ikisi de vurma amacıyla geldiler, makam koltuğuma kadar gelerek bana yumruklarla vurmaya çalışarak saldırdılar."

Beşel, yardım istemesi üzerine odaya giren 2 belediye personelinin saldırganları kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada şüphelilerden H.U'nun yüzüne kafa atarak elini belindeki silaha doğru uzattığını ancak odadakilerin H.U'nun silaha davranmasını engellediğini kaydederek, şüpheliden şikayetçi olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Tonya Belediye Başkanı, makam odasında darbedildi - Son Dakika

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