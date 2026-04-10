Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ankara'daki '61 Sohbet' Programında Şehrin Gelecek Vizyonunu Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 61 Sohbet programında Trabzon'un geleceği için geliştirdikleri projeleri açıkladı. Ulaşım, turizm çeşitlendirmesi, altyapı ve kültürel projeler üzerine bilgi verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ankara Trabzon Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen '61 Sohbet' programına katılarak şehrin geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı. Başkan Genç, Trabzon'u daha yaşanabilir ve cazip hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, şehrin tarihi, kültürel ve turistik potansiyelini vurguladı.

2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda projeler geliştirdiklerini ifade eden Genç, nüfus artışı, küresel ısınma ve su kaynakları gibi kritik konulara hazırlıklı olmanın önemine değindi. Ulaşım alanında hafif raylı sistem projesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve Trabzon Havalimanı'nı uluslararası standartlara uygun şekilde büyüterek kapasiteyi 10 milyon yolcuya çıkaracaklarını açıkladı.

Turizmi çeşitlendirmek için Körfez ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirdiklerini, Sümela Manastırı gibi tarihi değerleri turizme kazandırdıklarını ve Uzunkum Yaşam Alanı gibi yeni cazibe merkezleri oluşturduklarını söyledi. Altyapı ve çevre konularında biyolojik arıtma sistemine geçerek Karadeniz'i korumayı ve mavi bayraklı plajlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca, kültür-sanat projeleri, kadın kooperatiflerini destekleyerek yerel üretimi teşvik etme ve sanayi alanlarının taşınması gibi çalışmaları eş zamanlı yürüttüklerini ifade eden Başkan Genç, Trabzon'u gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:16:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.