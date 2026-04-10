Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ankara'daki '61 Sohbet' Programında Şehrin Gelecek Vizyonunu Açıkladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ankara Trabzon Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen '61 Sohbet' programına katılarak şehrin geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı. Başkan Genç, Trabzon'u daha yaşanabilir ve cazip hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, şehrin tarihi, kültürel ve turistik potansiyelini vurguladı.

2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda projeler geliştirdiklerini ifade eden Genç, nüfus artışı, küresel ısınma ve su kaynakları gibi kritik konulara hazırlıklı olmanın önemine değindi. Ulaşım alanında hafif raylı sistem projesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve Trabzon Havalimanı'nı uluslararası standartlara uygun şekilde büyüterek kapasiteyi 10 milyon yolcuya çıkaracaklarını açıkladı.

Turizmi çeşitlendirmek için Körfez ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirdiklerini, Sümela Manastırı gibi tarihi değerleri turizme kazandırdıklarını ve Uzunkum Yaşam Alanı gibi yeni cazibe merkezleri oluşturduklarını söyledi. Altyapı ve çevre konularında biyolojik arıtma sistemine geçerek Karadeniz'i korumayı ve mavi bayraklı plajlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca, kültür-sanat projeleri, kadın kooperatiflerini destekleyerek yerel üretimi teşvik etme ve sanayi alanlarının taşınması gibi çalışmaları eş zamanlı yürüttüklerini ifade eden Başkan Genç, Trabzon'u gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.