Trabzon Valisi'nden Gazetecilere Mesaj

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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerli katkıları bulunan, önemli bir kamu görevini yerine getiren ve zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkın doğru haber alması için harcayan gazetecilerin gayretlerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Yıldırım, gazetecilerin meşakkatli bir mesleğin mensupları olarak büyük fedakarlık ve yoğun emeklerle görevlerini yaptığının altını çizerek, "Mesleklerinin gerektirdiği fedakarlığı sergilemelerinin yanında milli ve manevi değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi, devletimizin ve yüce milletimizin hassasiyetlerini önceleyerek çalışan basın mensupları, toplum nezdinde her zaman takdir ve teşekküre layık olacaktır." ifadesini kullandı.

Yürütülen çalışmalarda kendilerine destek veren basın mensuplarına teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"İlkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyorum. Mesleğinin saygınlığını ve ilkelerini koruyarak, halkımıza doğru ve hızlı haber alma hizmeti sunan gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm basın çalışanlarımız için sağlık, başarı ve afiyetler temenni ediyorum."