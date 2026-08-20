Trabzon ve Giresun'a Kuvvetli Yağış Uyarısı

Trabzon ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Giresun'un doğu kesimleri ile Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.