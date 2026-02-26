Trabzon Yatırım Adası Hisseleri Belediyeye Devredildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon Yatırım Adası Hisseleri Belediyeye Devredildi

26.02.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne Yatırım Adası'nın %50,01 hissesinin devri gerçekleştirilmiştir.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi hisselerinin yüzde 50,01'inin Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, alanın yatırıma hazır hale getirilmesi amacıyla tahkimat ve dolgu çalışmaları dahil tüm altyapı çalışmalarının Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirileceğini belirtti.

Yatırım Adasının, Türkiye'nin 5 mega endüstri bölgesinden biri olma özelliği taşıdığını aktaran Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gerçekleştirdiğimiz yönetici şirketin yönetim kurulu toplantısının ardından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu toplantısında şirket hisselerinin yüzde 50,01'lik kısmının Trabzon Büyükşehir Belediyemize devri konusunda karar alınmış ve konu bugün gerçekleştirilen Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis'inin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Süreci bundan sonra da Ticaret ve Sanayi Odamızla ve yönetici şirketimizle birlikte yöneteceğiz. Şehrimize, vatandaşlarımıza, ülkemize ve özellikle bu coğrafyanın üretken kuşağı gençlerimize hayırlı olsun."

Alınan kararın hayırlara vesile olmasını temenni eden Genç, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Yatırım Adası Hisseleri Belediyeye Devredildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
’’Yeni Arda Güler’’ diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya’dan kanca ''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Barzani’den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 17:41:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Trabzon Yatırım Adası Hisseleri Belediyeye Devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.