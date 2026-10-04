Trabzon Yomra'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
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Trabzon Yomra'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza kameraya yansıdı

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Trabzon Yomra\'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza kameraya yansıdı
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Trabzon Yomra'da dün öğle saatlerinde kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarparak takla attı; kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve polis inceleme başlattı.

TRABZON'da, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ş.B. yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi'nde meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp trafik levhasına çarptı ve takla atarak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ş.B., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç bulunduğu yerden kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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