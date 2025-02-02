Trafik Denetimlerinde 498 Bin İşlem - Son Dakika
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Trafik Denetimlerinde 498 Bin İşlem

Bakan Yerlikaya, 2025'teki denetimlerde 498 bin sürücü ve araca işlem yapıldığını duyurdu.

02.02.2025 10:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yılın ilk 30 günündeki 424 bin 968 denetimde 135 bin 140 sürücü ve araca işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 2025 yılının ocak ayında gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin verileri paylaştı.

Yapılan denetimlerde özellikle kamyon, çekici ve tanker gibi ağır yük taşımacılığı yapan araçların denetlendiğini belirten Yerlikaya, söz konusu araçların, tüm motorlu araçların yalnızca yüzde 3,2'sini oluşturduğunu ancak geçen yıl meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 25,8'ine karıştığını ifade etti.

Yerlikaya, tescil oranı düşük ölümlü kaza oranı ise yüksek olan bu tür araçların denetimlerine yoğunlaştıklarını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, bu yılın ocak ayındaki 424 bin 968 denetimde 135 bin 140 sürücü ve araca işlem yapıldığını bildirdi.

23-30 Ocak 2025'te ise emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 3 milyon 277 bin 604 araç denetlendiğine işaret eden Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Bu denetimlerde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 47,

hız ihlalinde bulunan 133 bin 369, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 845, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 170, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 979, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 918 olmak üzere toplamda 498 bin 104 sürücü ve araca işlem yapıldı."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik denetimlerinin toplumun güvenliği için vazgeçilmez olduğunu kaydederek, "Denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları da önemli ölçüde azalmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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