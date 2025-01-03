Trafik Düzeni İçin Önemli Çalışmalar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu- Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım iki şeritten sağlanıyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-10. kilometrelerinde üstyapı çalışması sebebiyle Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma orta ve sol şeritten kontrollü izin veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı onarım, 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Nevşehir- Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.
Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Antalya- Manavgat yolunun 15-18. kilometrelerinde Boğazkent Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon-Maçka yolunun 5-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kütahya-Eskişehir yolunun 31. kilometresinde (Kütahya Porselen AŞ Fabrikası mevkisi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
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