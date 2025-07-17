Trafik Kontrolleri ve Yol Çalışmaları - Son Dakika
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Trafik Kontrolleri ve Yol Çalışmaları

17.07.2025 08:38
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Yolda bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin hızlarını azaltması ve işaretçilere uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Ispartakule gişelerinden otoyola girişler kapatıldı. Bu güzergahta sürücüler D-100 üzerinden alternatif yollara yönlendiriliyor, otoyoldan çıkışlar ise şerit daraltması yapılarak kontrollü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli il sınırı-Adapazarı Kavşağı 4-8. kilometreleri İstanbul- Ankara istikametinde bakım-onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşıma Ankara-İstanbul istikametinde iki yönlü izin veriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikametinde sağ şerit ile emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun İzmir istikameti 8-9. kilometreleri, yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü devam ediyor.

Polatlı-Yunak yolunun 36-54. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tayakadın- Hasdal yolunun 52-54. kilometrelerindeki yaya üstgeçidi çalışması dolayısıyla her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Uluborlu- Senirkent yolunun 17-18 kilometrelerindeki menfez yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometreleri, yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Çamlıhemşin ayrımı-Rize- Artvin il sınırı yolunun 0-30. kilometrelerinde yapılacak çim biçme ve ağaç budama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

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