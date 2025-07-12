Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü

GÜNGÖREN'de trafikte yol verme tartışmasında aracından inen sürücü, arkasındaki aracın yanına giderek camı yumruklayarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. 06 DED 135 plakalı otomobilden inen bir kişi, arkasındaki otomobilin yanına giderek camı yumruklayarak kırdı. Saldırıya uğrayan sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydederken, görüntülendiğini farkeden saldırgan otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerde saldırıya uğrayan sürücünün şikayetçi olacağını söylediği duyuldu.