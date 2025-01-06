Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu- Havsa kavşakları 39. kilometresindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki şev çalışması sebebiyle ilk iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinde son şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, köprü ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yapım, Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerindeki (Havza Tüneli) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Antalya- Manavgat yolunun 15-18. kilometrelerindeki Boğazkent Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerindeki istinat duvarı çalışmaları nedeniyle Edremit istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karabük- Eskipazar yolunun 2-4. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Erzurum- Tekman yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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