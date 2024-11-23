Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
U.K. idaresindeki 54 LC 291 plakalı traktör, Saraçlı Mahallesi mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan köy yolunda devrildi.
Kazada sürücü U.K. ile Ülkiye K. (40), İ.K ve Emine U. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Geyve İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ülkiye K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kazada ağır yaralanan İ.K'nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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