Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği buğday yüklü traktörün şarampole devrilmesi sonucu Vahide Kızıltepe (51) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Oğuz Kızıltepe ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 18.30 sıralarında Derinkuyu ilçesi Kayalar mevkisinde meydana geldi. Oğuz Kızıltepe'nin kontrolünü yitirdiği buğday yüklü traktör, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücünün eşi Vahide Kızıltepe'nin öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan sürücüsü ise ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Vahide Kızıltepe'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.