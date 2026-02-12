Traktör Nehre Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün nehre devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mustafa U. (75) idaresindeki 55 NT 351 plakalı odun parçaları yüklü traktör, Dedeli Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile traktörde bulunan gelini Hülya U. (46), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa U, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
