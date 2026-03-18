Traktör Yıkarken Elektrik Çarptı: Genç Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, traktör yıkarken elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki Furkan Uğur hayatını kaybetti.
Çerkez Çukurhisar Mahallesi'ndeki evinin önünde traktör yıkayan Uğur, yıkama makinesindeki kaçaktan dolayı elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Uğur, yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Alpu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uğur, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Mahmudiye Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Uğur'un, Çerkez Çukurhisar Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Uğur'un oğlu olduğu öğrenildi.
