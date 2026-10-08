Trakya Üniversitesi panelinde 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı anlatıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi panelinde 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı anlatıldı

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Trakya Üniversitesi panelinde 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı anlatıldı
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Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü'nün panelinde 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı ele alındı. Enstitü Müdürü Sabri Can Sannav, Türkler, Müslümanlar ve Yahudilerin uğradığı kıyımın Tripoliçe'yi Mora'daki felaketin simgelerinden biri haline getirdiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "205. Yılında 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı" başlıklı panel düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele akademisyenler, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sabri Can Sannav, panelin açılışında yaptığı konuşmada, 1821 Mora İsyanı'nın Yunanistan'ın bağımsızlığına uzanan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Sürecin bütün yönleriyle anlaşılması için Mora'da yaşayan Türklerin ve diğer Müslüman toplulukların uğradığı katliamların, zorunlu göçlerin ve sivil kayıpların da ele alınması gerektiğini belirten Sannav, Osmanlı idaresinde Mora'nın yönetim merkezi olan Tripoliçe'nin isyan sırasında çevre yerleşimlerden kaçan Müslümanların sığındığı şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Sannav, Tripoliçe'nin ele geçirilmesinin ardından yaşanan katliamda şehir sakinleriyle birlikte can güvenliği amacıyla kente gelen insanların da hayatını kaybettiğini belirterek, Türklerin, diğer Müslüman toplulukların ve Yahudilerin uğradığı kıyımın Tripoliçe'yi Mora'da yaşanan felaketin simgelerinden biri haline getirdiğini kaydetti.

Yaşananların yalnızca insan kayıplarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Sannav, ailelerin dağıldığını, yerleşimlerin boşaldığını ve kuşaklar boyunca oluşan toplumsal ve kültürel birikimin ağır bir yıkıma uğradığını dile getirdi.

Sannav, yaşananları hatırlamanın ve tarihsel kaynaklar ışığında değerlendirmenin akademik olduğu kadar insani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Panelde, 1821 Mora İsyanı'na giden süreçte Avrupa kamuoyunda etkili olan Helenizm akımı, bu akımın ideolojik ve siyasi altyapısı ile Avrupa'daki gelişmelerin Mora'daki isyan sürecine etkileri ele alındı. Rigas Feraios'un çalışmaları ile Fransız Devrimi'nin Balkanlar üzerindeki etkisinin yanı sıra dönemin Avrupa kamuoyunda oluşturulan Yunanistan algısı değerlendirildi.

Mora ve adalarda yaşayan toplulukların isyan öncesindeki durumu, dönemin siyasi gelişmeleri ve isyanın ortaya çıkış sürecine ilişkin tarihsel bilgiler paylaşıldı.

Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Bülent Akyay üstlenirken, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Demirhan ve araştırmacı Dr. Uğur Sezer konuşmacı olarak yer aldı.

Dr. Uğur Sezer de panel kapsamında eğitimciler ve öğrencilere 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı'nın tarihsel sürecine ilişkin sunum yaptı.

Panelde, Tripoliçe'nin ele geçirilmesi sırasında yaşanan katliamlar ile Türk, Müslüman ve Yahudi toplulukların maruz kaldığı olaylar da tarihsel kaynaklar üzerinden değerlendirildi.

Kaynak: AA
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