Trakyam Kadın Kooperatifi, Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle sözleşme imzaladı

Trakyam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Trakya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, "Trakyam Üreten Kadınlar Kooperatifinde Ürün Kalitesi, Ambalajlama, Muhafaza ve Pazarlama Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesine ilişkin sözleşme imzalandı.

Ajansta gerçekleşen programda sözleşme, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Kooperatif Başkanı Aynur Çeşmeliler tarafından imza altına alındı.