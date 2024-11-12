Tren Altında Kalan Kız Yara Almadan Kurtuldu

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- Müzik dinleyerek hemzemin geçitten geçen kız trenin altında kaldı, yara almadan kurtuldu

MOSKOVA - Rusya'da kulaklıkla müzik dinleyerek hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçen kız, gelen treni fark etmeyerek altında kaldı. Genç kız, kazadan yaramadan almadan kurtuldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bulunan Sergiyev Posad kentinde geçtiğimiz 6 Kasım tarihinde kulaklıkla müzik dinleyerek hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçen kız, gelen treni fark etmeyerek altında kaldı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanarak, kızın kazadan sağ kurtulduğu ve yara almadığı aktarıldı.

Rus demiryolları, bölge savcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirterek, "Koruyucu melekleriniz yanınızda olsa da kulaklık ve benzeri araçlar bazen kötü yol arkadaşları olabilir" ifadelerini kullandı.