TRT Belgesel'de Ahiler belgeselinin ilk bölümü yarın 20.30'da yayınlanıyor

TRT Belgesel'de Ahilik Haftası kapsamında izleyiciyle buluşacak "Medeniyet Sayfaları: Ahiler" belgesel serisinde yer alan oyuncu Onur Yenidünya, Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, bugün de karşılığı bulunan bir ahlak ve dayanışma sistemi olduğunu söyledi.

İkinciyeni Film tarafından TRT Belgesel için hazırlanan dört bölümlük yapım, Ahi Evran öncülüğünde 13. yüzyılda kurumsallaşan Ahiliğin ticaret ahlakı, zanaat kültürü, toplumsal dayanışma ve fütüvvet anlayışını çağdaş bir anlatımla ekrana taşıyor.

Ahiliği tarihsel bir teşkilat olarak anlatmanın yanı sıra meslek ahlakı, üretim kültürü, güven, adalet ve dayanışma gibi değerleri bugünün izleyicisiyle buluşturmayı amaçlayan belgeselin ilk bölümü yarın saat 20.30'da TRT Belgesel'de yayınlanacak.

Belgeselde Büyük Yeni Han'daki bir bakır ustasını canlandıran Onur Yenidünya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımın kendisi için ikinci dökü-drama deneyimi olduğunu belirtti.

Yönetmen Mecit Güven ile daha önce de "Tarihin Efsaneleri" belgeselindeki Tomris Hatun bölümünde çalıştığını ve Kral Kiros'u canlandırdığını aktaran Yenidünya, yönetmenle ilgili, "Ben senaryoyu bir müzik bestesi olarak görüyorum. Kendimizi orkestranın bir elemanı, yönetmeni de maestro olarak düşünürsek Mecit Güven bu bağlamda çok iyi iş çıkarttı. Elindeki enstrümanı nasıl kullanacağını bilen bir yönetmen." dedi.

"Karakteri içselleştirmeyi sevdiğim için birkaç tane bakırcı gezdim"

Yenidünya, belgeseldeki karakterinin geçmişten gelen Ahilik kültürünü gençlere aktaran bir anlatıcı olduğunu dile getirerek, "Eski zamanları anlatan, onun özlemiyle yaşayan ve o zamanı günümüze taşımaya çalışan, bu ahlaki değerlerde çalışan bir usta." ifadelerini kullandı.

Metot oyunculuğu yaklaşımını benimsediğini, çekimler öncesinde Bursa'dayken Kapalıçarşı'daki Bakırcılar Çarşısı'nda zaman geçirdiğini anlatan Onur Yenidünya, "Karaktere bu şekilde hazırlanmayı, içselleştirmeyi sevdiğim için birkaç tane bakırcı gezdim." diye konuştu.

Okuma provaları ve yönetmen Mecit Güven'in yönlendirmeleriyle hazırlık sürecinin tamamlandığını kaydeden oyuncu, bunun karaktere yaklaşımını güçlendirdiğini ifade etti.

Yenidünya, çekimler sırasında kendisini en çok etkileyen unsurun Ahilikle ilgili öğrendikleri olduğunu belirterek, "Sadece ticaret ahlakı değil, insan ahlakı, İslam ahlakıyla beraber o kadar derinlemesine bir mevzu ki okurken mest oldum. Yani metin ağırdı, yapılması zor bir işti. Fakat öğrendiklerimle açıkça söylemek gerekirse ansiklopedik değeri olan bir iş çıkarttık. Ahilikte dayanışma ve paylaşım anlayışı bugün de örnek alınabilecek ilkeler içeriyor. Şimdi biz ne kadar kazanırsak, ne kadar elde edersek kar zannediyoruz fakat asıl karın paylaşmakta olduğunu ve bu güzel ahlakın altında olduğunu unutuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tiyatro sahnesinden sinema ve televizyona uzanan yolculuk

Bursa doğumlu Yenidünya, oyunculuk serüvenine çocuk yaşlarda tiyatro sahnesinde başladığını ve tiyatronun kendisi için her zaman bir tutku olduğunu, kariyerinin ilk televizyon deneyimini TRT'de yayımlanan "Mazi Kalbimde Yaradır" dizisiyle gerçekleştirdiğini anlattı.

Yenidünya, uzun yıllar özel tiyatrolarda sahne aldıktan sonra 2016'da kendi tiyatrosunu kurduğunu, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında hazırladığı oyunlarla Tekirdağ'dan Hakkari'nin Çukurca ilçesine kadar, Avrupa ve Türkiye'de sahneye çıktıklarını ve yaklaşık 200 bin gence ulaştıklarını ifade etti.

"Yalan Dünya" dizisiyle de televizyonda rol alan Yenidünya, Kovid 19 salgını döneminde tiyatro çalışmalarına ara vererek yeniden sinema ve televizyon projelerine yöneldiğini söyledi.

Yenidünya, son dönemde "Mehmet: Fetihler Sultanı" dizisine "Yatağan Ağa" karakteriyle dahil olduğunu ve iki sinema filmi projesinde de rol aldığını aktardı.

"Sokaktaki insanın derdiyle dertlenemiyorsam benim sanatçı olmamın hiçbir anlamı yok"

Bir dönem öğretmenlik de yapan Yenidünya, öğrencilerine her zaman önce iyi insan olmayı öğütlediğini, meslek sahibi olmanın önemli olduğunu ancak bunun ahlakın önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Sanatın toplumsal meselelerle bağ kurması gerektiğini vurgulayan oyuncu, "Eğer çağın sıkıntısına dokunamıyorsam, sokaktaki insanın derdiyle dertlenemiyorsam benim sanatçı olmamın hiçbir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Onur Yenidünya, gelecekte de toplumsal konulara temas eden tiyatro, sinema ve edebiyat projeleri üretmek istediğini sözlerine ekledi.