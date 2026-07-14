TRT'den 15 Temmuz'un 10. yılına özel kapsamlı yayın akışı - Son Dakika
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TRT'den 15 Temmuz'un 10. yılına özel kapsamlı yayın akışı

14.07.2026 15:31
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TRT, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında belgesel, dizi ve özel programlarla dolu bir yayın akışı sunuyor. Sessiz Şahitler, Asırlık Gece, İstiklal Selası gibi yapımlar TRT kanallarında izleyiciyle buluşacak.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yılına özel, kapsamlı bir yayın akışını izleyicilere sunacak.

15 Temmuz gecesinden kalan kişisel eşyalar üzerinden kahramanlık hikayelerini ele alan "Sessiz Şahitler" belgeseli, bugün 18.45'te TRT 1'de ekrana gelecek.

Saat 20.00'de "Oyunbozan - Milli Kod", saat 20.45'te ise "Yüzyılın Çağrısı" belgeselleri TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.

TRT'nin yeni dizisi "Asırlık Gece", yarın 20.00'de TRT 1'de o gece yaşanan farklı insan hikayelerini izleyiciyle ulaştıracak.

"İki Destan Bir Vatan" 16 Temmuz'da 20.00'de yayınlanacak. TRT 1'in sevilen programı "Enine Boyuna", özel gündemiyle 19 Temmuz'da 11.45'te canlı yayınlanacak.

15 Temmuz'un tanıkları TRT 2 ekranlarında

Bugün ve yarın 18.45 ve 20.15'te "Sanatın Tanıklığı" programı yeni bölümleriyle TRT 2'de izlenebilecek.

Yarın 20.30'da "Frekans: 15.07", 21.00'de "İrade" belgeseli, darbe gecesi okunan ilk selayı ele alan "İstiklal Selası" saat 00.13'te TRT 2'de yayınlanacak.

Demokrasi şehidi gazeteci Mustafa Cambaz'ın hayatını anlatan "Vatanı Cennet: Mustafa Cambaz" belgeseli de 16 Temmuz'da 20.30'da, "Benim Şehrim Benim Ülkem" belgeseli ise 17 Temmuz'da 18.15'te TRT 2'de yayına sunulacak.

TRT Belgesel

TRT Belgesel'de yarın 18.15'te "Dünyayı Darp Edenler" belgeseli, 20.00'de "Yürüyüş: Halkın Gücü", 20.45'te "Korkma: Destan Yaz", 21.30'da "Oyunbozan-Milli Kod", 22.15'te "Kutlu Yürüyüş" ve 23.00'te "Yüzyılın Çağrısı" yapımları izleyici karşısına çıkacak.

"Fetösüz Türkiye" belgeseli 15 Temmuz'da (bu gece) 00.30'da TRT Haber'de izleyiciyle buluşacak.

TRT Çocuk

15 Temmuz'un çocukların gözünden anlatıldığı "Geleceğin Meclisi" yarın saat 11.55, 16.00 ve 20.05'te, birlik ve beraberlik bilincini aşılayan "Ulu Çınarın Kuşları" çizgi filmi de yarın 19.50'de TRT Çocuk'ta yayınlanacak.

TRT Müzik

15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına hazırlanan programlarla kahramanlık türküleri TRT Müzik ekranlarında seslendirilecek. "Vefa ve Ezgiler" programı, 15 Temmuz günü saat 11.25, 13.55, 17.10 ve 18.55'te izlenebilecek. Aynı gün saat 20.00'de ise "İstiklal Selası" yayınlanacak.

Gençlerin tanıklıklarına odaklanan "Genç Takvim" yarın 09.30'da, "Kırılma Noktası: 1 Gece 5 Genç "10.10'da, "Geçmişe Bir Bilet" 12.15'te ve "Oyunbozan" 22.45'te TRT Genç'te izlenebilecek.

TRT Spor Yıldız'da ise gaziler başta olmak üzere engelli bireylerin yaşam mücadelesini konu alan "Üç Damla Mutluluk 15 Temmuz Özel" yayını yarın saat 11.00'de ekranlarda yerini alacak.

TRT Avaz

"İzler" belgeseli yarın 09.30, 21.15 ve 23.30'da TRT Avaz'ın yayın akışındaki yerini alacak. Aynı gün sırayla 13.45'te "Üç Damla Mutluluk", 15.00'te "Vatan İçin", 19.15'te "Mahrem" ve 21.30'da "15/07 Şafak Vakti" yapımları ekrana gelecek.

TRT Türk

Darbe gecesi sela okuyan müezzinlerin yaşadıklarını ele alan "Selanın Şahitleri" belgeseli yarın saat 11.00, 16.45 ve 22.10'da TRT Türk'te yayınlanacak.

Aynı gün 11.20 ve 14.50'de "Sessiz Şahitler", 14.50, 16.05 ve 19.45'te "15 Temmuz Gecenin Sesleri", 15.20'de "Yüzyılın Çağrısı", 15.50, 18.45 ve 22.45'te "O Gece" belgeselleri TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak.

Büyük direnişin kahramanlık öyküsünü anlatan "Son Sefer" 20.00'de, "Tek Ses Tek Bayrak" 20.45'te ve "15/07 Şafak Vakti" ise saat 23.00'te aynı kanalda ekrana gelecek.

TRT Kürdi ve TRT Arabi

TRT Kürdi'de 15 Temmuz günü saat 00.00'da "Terörsüz Türkiye", 12.00, 16.00 ve 20.30'da "O Gece Çocuktuk", 12.15 ve 16.45'te "Sessiz Şahitler", 13.15'te "Fetösüz Türkiye" yayınlanacak.

Canlı yayınla ekrana gelecek "Ben Bilirim 15 Temmuz Özel" saat 15.00'te, "Oyunbozan" saat 18.00'de, "Kırılma Noktası: 1 Gece 5 Hikaye" 18.30'da ve "Direniş Destanı 15 Temmuz - Diyarbakır Özel Yayını" ise 21.00'de izleyiciyle buluşacak.

TRT Arabi'de bugün 21.00'de Arap halkının desteğini konu alan "O Gece" belgeseli, yarın 21.00'de ise "İrade" belgeseli sunulacak.

TRT World ve TRT Radyoları

TRT World'de bugün 12.00'de "Heavenly Deception" ekrana gelirken, FETÖ'nün gizli tarihini ele alan "Dark Houses: FETO's Hidden History" yarın ve 16 Temmuz'da 16.30'da izlenebilecek.

Firari örgüt üyelerini inceleyen "Betraying a Nation" 16 Temmuz'da 2.00'de ekranda olacak.

TRT radyolarında ise TSR kanalında 14-17 Temmuz'da 12.45'te "Başaramadılar" programı, yarın 17.05'te "Hafızalarda 15 Temmuz" dinleyicilerle buluşacak.

TRT VOT ise yarın gün boyu sürecek "Karanlıktan Aydınlığa" özel yayınıyla darbe girişiminin tüm yönlerini ele alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT'den 15 Temmuz'un 10. yılına özel kapsamlı yayın akışı - Son Dakika

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