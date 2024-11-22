TRT Müzik Yeni Yayın Dönemine Başlıyor - Son Dakika
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TRT Müzik Yeni Yayın Dönemine Başlıyor

TRT Müzik, zengin müzik programlarıyla yeni yayın dönemine yarın merhaba diyor.

22.11.2024 16:48
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Halk müziğinden sanat müziğine, etnik müzikten dünya müziğine, geniş bir yelpazedeki programlarıyla Türkiye'nin müzik zenginliğini ekrana taşıyan TRT Müzik, yeni yayın dönemine yarın başlıyor.

Kültürel mirastan esinlenen ve farklı müzikal birikimleri bir araya getiren yapımları izleyiciyle buluşturan TRT Müzik, yeni yayın döneminde de sevilen yapımlarla yeni programları izleyicinin beğenisine sunacak.

Sanatçı Metin Özülkü, sunuculuğunu yaptığı "90'lar Akustik" programında 1990'lı yılların pop müzik esintilerini ekrana taşıyacak.

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Gülşen Kutlu "Türkülerle" programında seyirciyle buluşurken, Selahattin Alpay "Türkü Deryası", Yavuz Bingöl ise "Söz ve Müzik" programında halk müziğinin ezgilerini seslendirecek.

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı'nın sunduğu "Serkan Çağrı Sahnesi", Züleyha Ortak'ın "Züleyha ile Sınırsız Ezgiler", Şükriye Tutkun ve Ali Osman Erbaşı'nın "Sade" programları, yeni yayın döneminde de ekranda olacak.

Sinan Akçıl, ünlü isimleri konuk edeceği "Sinan'la Sahnede" isimli programın ilk bölümünde Büşra Pekin ile Şahin Kendirci'yi konuk edecek.

Hakan Güngör ve Meral Azizoğlu'nun sunduğu "Laterna" programında, oyuncular şarkıcılık performansıyla izleyiciyle buluşacak.

"Metin Şentürk ile Gönülden Gönüle", Ekin Uzunlar'ın sunacağı "Ekin Zamanı", Ayşen Birgör'ün "Yıldızlar Altında", TRT sanatçıları Mehsem Özşimşir ve Alp Arslan'ın Türk sanat müziğinin önemli eserlerini icra edeceği "Gönül Penceresi" ve çeyrek asırlık TRT klasiği "Akşam Sefası" programları canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

"O'na Selam", "Virtüözite", " Türkistan'dan Rumeliye", "Türkülerle Turan" ve "Ahenk"in de aralarında olduğu birçok farklı program TRT Müzik'te ekrana gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT Müzik Yeni Yayın Dönemine Başlıyor - Son Dakika

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