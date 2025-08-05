Trump'a Rusya İddialarıyla Hukuki Süreç

NEW ABD Adalet Bakanlığının Başkan Donald Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme iddialarına yönelik suçlamalarla ilgili hukuki süreç başlattığı öne sürüldü.

Fox News'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Adalet Bakanı Pam Bondi, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın yaptığı suç duyurusu üzerine personeline harekete geçmeleri emrini verdi.

Bondi, imzalı bir mektupla ismi açıklanmayan bir federal savcıya "Rusya soruşturmasıyla" ilgili hukuki süreci başlatma talimatı verdi.

Savcının, olası bir iddianame hazırlanması amacıyla bakanlığın elindeki delilleri büyük jüriye sunması bekleniyor.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.