Trump, Cotton'ın engellediği yaz saati tasarısı için Arkansas sakinlerine çağrı yaptı - Son Dakika
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Trump, Cotton'ın engellediği yaz saati tasarısı için Arkansas sakinlerine çağrı yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a kalıcı yaz saati tasarısını engellememe çağrısını yineledi. Trump, Arkansas sakinlerine Cotton'a mesaj göndermeleri çağrısı yaparken, önceki gün senatörün cep telefonu numarasını paylaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton arasındaki yaz-kış saati uygulaması ile ilgili tartışma devam ederken, Trump bir kez daha Cotton'a Senato'daki yasa tasarısı konusunda çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyetçi Senatör Cotton'ı hedef aldı.

Kalıcı yaz saatine geçilmesini öngören yasa tasarısını Senato'da bloke ettiği için Cotton'a yüklenen Trump, " Arkansas'taki herkes, Tom Cotton çok önemli bir yasa tasarısını engelliyor diye mesaj göndererek, eyalet sakinlerine senatörle iletişime geçerek bunun gerçekleştirilmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısının tüm Amerikan halkı için önemli olduğunu kaydeden Trump, Cotton'a bu tasarıyı artık engellememesi çağrısını yineledi.

Önceki gün, sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere, "Cotton'a söz konusu tasarıyı engellememesi" konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.

ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde hayata geçirilen yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanıyor.

Kaynak: AA
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