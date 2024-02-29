Trump, emlak dolandırıcılığı davasında ceza tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolar ödemeye hazır

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları suçlamasıyla yargılandıkları dava sonucu çarptırıldıkları toplam 454 milyon dolar para cezasının temyiz sürecinde tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu belirtti.
Trump'ın avukatları, New York Temyiz Mahkemesine cezanın toplam tahsilatının durdurulması için başvuru yaptı.
Dilekçede avukatlar, davadaki kararın hükümlerinin fahiş olduğunu ve Trump'ın "cezai tutarın tamamının teminatını sağlamasını imkansız hale getirdiğini" öne sürerek, toplam 454 milyon ceza tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduklarını belirtti.
Avukatlar, yargılama sonucunda verilen cezanın "bankalardan kredi çekmeyi yasaklaması" nedeniyle Trump'ın talep edilen toplam miktarı temyiz sürecinde temin etmekte zorlandıklarını savundu.
Emlak dolandırıcılığı olarak bilinen davaya bakan yargıç Arthur Engoron, 16 Şubat'ta Trump'a, çocuklarına ve şirkete toplam 364 milyon dolardan fazla para cezası vermişti.
Trump, bu hafta başında kararı New York temyiz mahkemesine götürmüştü.
Ancak temyizde dava görülürken Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarı 25 Mart'a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyor.
Cinsel tacizde bulunma ve hakaretten yargılanması sonucunda E. Jean Carroll adlı kadına ödeyeceği 88,3 milyon dolar tazminat ile emlak dolandırıcılığı davasının para cezası ve bu davaların mahkeme masraflarıyla Trump'ın 454 milyon dolar civarında hukuki borcu bulunuyor.
Trump hakkındaki dolandırıcılık davası
New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.
Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin iddiaların mahkemede değerlendirilmesine hükmetmişti.
Engoron, 35 sayfalık kararında Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.
2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat'ta da yargıç Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump'a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın her birine dörder milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.
Davadaki toplam 364 milyon dolar para cezasının yanı sıra Trump'a 3 yıl, çocuklarına da ikişer yıl New York'taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmalarına ve bankalardan kredi almalarına yasak getirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Trump, emlak dolandırıcılığı davasında ceza tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolar ödemeye hazır - Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını ve adil bir şekilde kazandıklarını söyledi. Santos, Galatasaray derbisine odaklanacaklarını ve yarından itibaren maçın hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi.
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ''Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu.'' sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, ''Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım.'' ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, ''VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin'' dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?