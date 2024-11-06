Trump, Georgia'da Başkanlık Seçimini Kazandı - Son Dakika
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Trump, Georgia'da Başkanlık Seçimini Kazandı

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Georgia'da başkanlık seçimlerini kazanarak 16 delege aldı.

06.11.2024 09:47
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???????NEW ABD'de yapılan başkanlık seçiminde, salıncak eyaletlerden Georgia'da, Cumhuriyetçi aday Donald Trump galip geldi.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre???????, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Georgia'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi aday Trump, Georgia'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 16 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Georgia'da 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat parti adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 11 bin 779 fazla oy alarak seçimi yüzde 49,24'e karşılık yüzde 49,47 ile kıl payı kazanmıştı.

Oy oranlarındaki çok az farktan dolayı o dönemki ABD Başkanı Trump, Georgia'daki seçim sonuçlarına uzun süre itiraz etmiş, "seçimlere hile karıştırıldığı" yönündeki iddialarını bu eyaletteki sonuçlar üzerinden gündemden düşürmemişti.

Daha sonra Trump hakkında Fulton bölge savcılığı tarafından, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" soruşturması kapsamında 14 Ağustos 2023'te 13 ayrı suçlama ile dava açılmıştı.

İddianame kapsamında 24 Ağustos'ta teslim olan Trump, 200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyerek serbest bırakılmıştı.

Trump'ın hakkındaki dava sürüyor.

Kaynak: AA

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