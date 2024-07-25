Güncel

- Trump'ı vuran saldırganın suikast girişimi sonrası görüntüsü ortaya çıktı

PENNSYLVANIA - ABD Başkan Adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlediği mitingde suikast girişiminde bulunan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildikten sonra olay yerinde kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a Pensilvanya eyaletine bağlı Butler kentinde 13 Temmuz'da düzenlediği seçim mitinginde gerçekleştirilen suikast girişimine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, Butler County Acil Durum Hizmetleri Birimi'nden elde ettiği vücut kamerası görüntülerini paylaştı. Beaver County Acil Durum Birimi görevlisinin vücut kamerasından alınan görüntülerde, görevlilerin ve bir Gizli Servis ajanının, saldırıdan sonra etkisiz hale getirilen ve kanlar içinde yerde yatan 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'un başında beklediği anlar yer aldı. Konuşmalarda, Trump'ı kulağından vuran Crooks'un saldırıdan önce görüldüğü ve şüpheli şahıs olarak tanımlandığı belirtiliyor. Adı açıklanmayan Gizli Servis ajanı, yerde yatan saldırganın olaydan önce yayılan fotoğraflardaki şüpheli şahsın tanımıyla uyuştuğunu belirterek, "Bir keskin nişancı gördü ve fotoğrafları gönderdi. Bu, o" ifadelerini kullanıyor.

Trump'ı suikast girişiminde kulağından vuran saldırgan, Gizli Servis'te görevli keskin nişancılar tarafından olay yerinde öldürülmüştü.