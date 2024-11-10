Trump'ın Ekibinde Haley'e Yer Yok

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni ekibinde görev vermeyeceğini duyurduğu eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, kendisine "başarılar" diledi.

Haley, Trump'ın yeni ekibinde kendisine görev vermeyeceğini duyurmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump'la çalışmaktan gurur duyduğunu belirten Haley, "Kendisine önümüzdeki dört yıl boyunca bizi daha güçlü ve daha güvenli bir Amerika'ya taşıma görevinde büyük başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, yarıştan çekildikten sonra kendisine desteğini açıklamıştı.

Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı paylaşımda Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğini duyurmuştu.

Haley, 2017-2018 yıllarında ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.