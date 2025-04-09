Trump’ın Tarife Açıklamaları Borsaları Yükseltti - Son Dakika
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Trump’ın Tarife Açıklamaları Borsaları Yükseltti

Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün durdurdu, borsalarda büyük yükseliş yaşandı.

09.04.2025 23:16
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasının ardından ABD borsaları yükseldi.

Trump'ın Truth Social sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin açıklamaları ABD borsalarında uzun zamandır beklenen rahatlama rallisini tetikledi.

Sadece 10 dakika içinde şirketlerin piyasa değerinin 4 trilyon dolar artması dikkati çekti.

TSİ 21.31 itibarıyla Dow Jones endeksi yüzde 6,6 artışla 40.133,81 puan, S&P 500 endeksi yüzde 7,08 değer kazancıyla 5.341,336 puana yükseldi.

Büyük teknoloji hisselerinin hakim olduğu Nasdaq endeksi yüzde 9,8 artarak 16.715,48 puan seviyelerinde seyrediyor.

Günün erken saatlerinde düşen dolar da Trump'ın tarifelere ilişkin söz konusu açıklamasının ardından Jpon Yeni ve diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

Tarife anlaşmazlığı günlerdir dünya çapında hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturarak, hisse fiyatlarında keskin bir düşüşe yol açıyordu.

"Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerin hisseleri de Trump'ın açıklamasıyla yükseldi. Amazon, Meta, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Apple ve Tesla hisseleri kısa sürede yüzde 6,4 ila 14 arasında artış gösterdi.

Delta Air Lines ve United Airlines hisselerinin her biri yüzde 19 artarken, American Airlines yüzde 13'ten fazla değer kazandı.

Amerikan perakende şirketi Walmart'ın hisseleri ise yüzde 10'dan fazla arttı.

ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Başkan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'in dünya piyasalarına gösterdiği "saygısızlık" nedeniyle ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeyi derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e çıkardığını belirten Trump, "Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu fark eder." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirten Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti.

Bitcoin, 82 bin doların üzerine çıktı

ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının ardından Bitcoin de 82 bin doları aştı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 2 trilyon 630 milyar dolara ulaştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasıyla yüzde 7'den fazla artarak 82 bin doların üzerine çıktı.

TSİ 21.31 itibarıyla 82 bin 662 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5'in altına geriledi.

Kripto rallisi, kripto dünyasıyla yakından bağlantılı hisse senetlerini de destekledi. Yazılım şirketi Strategy'in hisseleri yüzde 25 değer kazandı

Altının ons fiyatı ve petrol fiyatları arttı

Öte yandan, altının ons fiyatı ise ABD-Çin ticaret geriliminin ortasında yüzde 3'ten fazla artarak 3 bin 77 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 22.00'de dünkü kapanışa göre yüzde 5,1 artarak 64,50 dolar seviyesine işlem görüyor. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 5,9 artarak 61,35 dolardan alıcı buldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump’ın Tarife Açıklamaları Borsaları Yükseltti - Son Dakika

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