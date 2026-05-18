Trump: İran Anlaşma İçin Can Atıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere ilişkin, "(İran tarafı) Sürekli bağırıp çağırıyorlar. Size bir şey söyleyebilirim. Bir anlaşma imzalamak için can atıyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, New York merkezli Fortune dergisine verdiği röportajda, ABD ile İran arasındaki görüşmelere dair değerlendirmede bulundu.

İki ülke arasındaki görüşmelere ilişkin Tahran yönetimine yönelik "inatçı bir iş rakibi" nitelendirmesinde bulunan Trump, şunları kaydetti:

"(İran tarafı) Sürekli bağırıp çağırıyorlar. Size bir şey söyleyebilirim. Bir anlaşma imzalamak için can atıyorlar. Ama bir anlaşma yapıyorlar ve sonra size yaptığınız anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan bir belge gönderiyorlar. Ben de 'Siz delirdiniz mi?' diyorum."