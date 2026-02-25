Trump, İran ile Diplomasi Vurgusu Yaptı

WASHINGTON, 25 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan sorunları diplomasi yoluyla çözmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Trump, salı günü Washington'daki ABD Kongre binasında düzenlenen ortak oturumda, ikinci döneminin ilk Birliğin Durumu konuşmasını yaptı.

Konuşmasında İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, "İran'la görüşmelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar, ancak "Asla nükleer silaha sahip olmayacağız" şeklinde açık bir taahhüt henüz duymadık" ifadelerini kullandı.