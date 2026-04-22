Trump İran ile Mutabakat Peşinde

22.04.2026 21:29
ABD Başkanı Trump, İran ile ateşkesi uzatıp mutabakat arayışında olduğunu açıkladı.

İsrail basını, geçici ateşkesi uzatma kararı aldığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile pazar gününe kadar sadece müzakere etmek değil, bir mutabakata varmak istediğini ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN, ismi paylaşılmayan diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, bir tarih belirtmeyen Trump'ın geçici ateşkesi pazar gününe kadar uzattığı iddia edildi.

Habere göre, bir diplomatik kaynak, Trump'ın İran'la müzakere etmekle kalmayıp mutabakata varmak istediği tahmininde bulundu.

İsrailli kaynaklar, tarafların pazar gününe kadar bir anlaşmaya varma ihtimalinin olmadığını ve ABD'nin tutumunda kaos hissettiklerini ileri sürerek başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililerin ABD ile tam koordinasyon içinde hareket ettikleri yönündeki iddialarına rağmen, "Son zamanlarda Trump'ın hamleleri hakkında sadece haberlerden ve sosyal medya hesaplarından bilgi ediniyoruz." itirafında bulundu.

Öte yandan İsrail ile Lübnan arasında yapılacak ikinci tur görüşmeleri öncesinde Netanyahu'nun geçici ateşkesin uzatılmasına razı olduğu iddia edildi.

İsrail'in hükümete yakın Kanal 14 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun Lübnan ile ateşkesin uzatılmasını kabul edeceği ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
Lufthansa, 20 Bin Uçuşu İptal Etti Lufthansa, 20 Bin Uçuşu İptal Etti
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis ’kabahat’ değil ’suç’ olacak Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis 'kabahat' değil 'suç' olacak
Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea’yi bozguna uğrattı Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea'yi bozguna uğrattı

Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı
Uşak Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
