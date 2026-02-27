Trump: İran ile Müzakere İstiyoruz - Son Dakika
Trump: İran ile Müzakere İstiyoruz

27.02.2026 23:22
Trump, İran'ın müzakerelerde iyi niyetli olmadığını belirtti, askeri müdahaleye de değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın iyi niyetle ve açık şekilde müzakere etmediğini öne sürerek yine de anlaşma yapmak istediğini ve daha fazla görüşme beklediklerini söyledi.

Trump, Texas'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'a karşı olası askeri müdahalenin uzun ve yıpratıcı savaşa dönüşme riskinin olup olmadığı sorusu üzerine Trump, "Her zaman bir risk vardır. Biliyorsunuz, savaş olduğunda her şeyde hem iyi hem de kötü bir risk vardır." dedi.

Trump, askeri müdahalenin rejim değişikliğine sebep olup olmayacağı sorusuna da "Hayır, kimse bilmiyor. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ordu olmadan yapabilsek güzel olurdu ama bazen yapmak zorundasınız." şeklinde cevap verdi.

"(İran) İyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere etmeleri harika olurdu ama bunu anlamıyorlar." diyen Trump, İran konusunda henüz bir karar vermediğini ancak nükleer silaha sahip olamayacağını ve bu konuda anlaşma yapmak istediklerini belirtti."

Trump, "Bize sahip olmamız gerekenleri vermeye yanaşmamalarından memnun değilim. Bugün ek görüşmelerimiz olacak, bekleyip göreceğiz ama gidişattan memnun değilim." diye konuştu.

"Küba'da belki dostane şekilde (yönetimi) devralma gerçekleşir"

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da iki ülke ile de görüşmelere devam ettiğini dile getiren Trump, Küba konusunda da Havana yönetiminin ABD ile görüştüğünü açıkladı.

Trump, "Küba, büyük bir sıkıntı içinde. Bizimle görüşüyorlar ve belki de dostane şekilde (yönetimi) devralma gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Küba'daki sorunları küçüklüğünden beri duyduğunu anlatan Trump, Kübalıların yaşadıklarının kendisi için çok acı olduğunu dile getirdi.

Trump, Epstein dosyalarına ilişkin soru üzerine de bu konuda bir şey bilmediğini ve tamamen aklandığını söylemekle yetindi.

"Pakistan, son derece iyi iş çıkarıyor"

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalara müdahale etmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Trump, "Elbette ederdim ama bildiğiniz gibi Pakistan'la çok iyi anlaşıyorum, çok çok iyi." diye cevap verdi.

Trump, "Harika bir başbakanınız, harika bir generaliniz, harika bir lideriniz var, gerçekten çok saygı duyduğum iki kişi ve bence Pakistan, son derece iyi iş çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

