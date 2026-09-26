Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini kabul etmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın arabulucular aracılığıyla ABD'ye yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddettiğini belirterek, "İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez." dedi.

Trump, Tennessee eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin "Ara seçimlerden sonra İran'ı vuracak mısınız?" şeklindeki sorusuna Trump, "Onların önerdiği teklifi reddediyorum. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın da kendilerinin de anlaşma yapmak istediğine işaret ederek, "Ancak İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak tüm dünyayı zora sokmayı planladığını savunan Trump, "Kendi kendilerini alt ettiler. Ben devreye girdim ve askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladık. Ne oldu biliyor musunuz? Artık paraları kalmadı; çünkü Boğazı kapatmak istediler, biz de onlara bunu yaptık." diye konuştu.

Şi Cinping ile görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede Tayvan konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Trump, bu konu üzerinde çok fazla durmadıklarını ancak Şi'nin kendisini anladığını söyledi.

Trump, Şi ile görüşmesinde yapay zeka konusunu da ele aldıklarını belirterek, "Şi yapay zekanın adını süper zeka olarak değiştirme fikrini çok sevdi çünkü bu daha doğru ve şık. (Yapay zekanın geliştirilmesi konusunda) ABD frene basmayacak." dedi.

Trump, kış gelmeden Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşma olmasını umuyor

Ukrayna-Rusya savaşı konusuna da değinen Trump şöyle konuştu:

"(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'den ne yapmasını istiyorum biliyor musunuz? Bir anlaşma yapmasını. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile uzlaşmasını. Putin'den de Zelenskiy ile uzlaşmasını istiyorum."

Zelenskiy ile görüşmesinde Patriot meselesinin de gündeme gelip gelmediği konusunda Trump, "Evet konuştuk. Çok fazla şey konuştuk. O da bu konuda olumlu yaklaşıyor, Putin de öyle. Bir gün, umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte, belki de sert kış gelmeden önce, bir anlaşmaya varacaklar." ifadelerini kullandı.

Küba

Trump, bir gazetecinin "Küba'ya askeri bir operasyon planlanıyor mu?" sorusu üzerine Küba ile anlaşmak istediklerini belirterek, "Askere gerek kalacağını düşünmüyorum." dedi.

Küba'nın "çok kötü bir şekilde düşmekte olduğunu" belirten Trump, "Küba'yı halkımıza açmak istiyoruz. Küba'ya geri dönmek isteyen muhteşem Küba kökenli Amerikalılar var." değerlendirmesinde bulundu.