Trump, İran'la imzalayacakları anlaşmanın JCPOA'dan daha iyi olacağını savundu - Son Dakika
Trump, İran'la imzalayacakları anlaşmanın JCPOA'dan daha iyi olacağını savundu

20.04.2026 21:00
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılacak yeni anlaşmanın Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çok daha iyi olacağına dair açıklamalarda bulundu. Trump, eski anlaşmanın ABD ve Orta Doğu için en kötülerden biri olduğunu savunarak, yeni anlaşmanın barış ve güvenliği garanti altına alacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalayacakları anlaşmanın, Barack Obama döneminde imzalanan ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan "çok daha iyi" bir anlaşma olacağını savundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Obama yönetimini hedef alırken kendilerinin İran'la anlaşmaya yakın olduğunu belirtti.

Trump, "İran ile imzalayacağımız anlaşma, Barack Obama ve Joe Biden tarafından kaleme alınan ve genellikle İran Nükleer Anlaşması olarak anılan JCPOA'den çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

Obama dönemindeki nükleer anlaşmanın, ABD ve Orta Doğu için "yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olduğunu savunan Trump, söz konusu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını ileri sürdü.

Dönemin ABD yönetiminin, İran'a milyarlarca dolar nakit parayı uçakla gönderdiğini ifade eden Trump, ayrıca Tahran'a milyarlarca dolar paranın ödendiğini savundu.

ABD Başkanı, "Trump döneminde bir anlaşma yapılırsa, bu sadece İsrail ve Orta Doğu için değil, Avrupa, Amerika ve diğer her yer için de barış, güvenlik ve emniyeti garanti altına alacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran'la ilgili son açıklamalarında, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad'daki müzakerelere katılacağını ve İran'la "bu gece" bir anlaşma imzalanabileceğini umduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, İran'la imzalayacakları anlaşmanın JCPOA'dan daha iyi olacağını savundu - Son Dakika

