Trump, İsrail'e Küçük Saldırılarda Destek Verebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde "eğer küçük çaplı olursa" destek verebileceğini belirtti.

İsrail'de hükümete yakın Kanal 14 televizyonuna konuşan Trump, ABD-İran mutabakatının İran'ın nükleer programının ve Hizbullah'ın tamamen ortadan kalkmasına yol açacağını ileri sürdü.

Trump, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmesi halinde İsrail'e silah ambargosu uygulayabileceğine dair iddialara ilişkin, "Bu konudaki söylentileri hiç duymadım." ifadesini kullandı.

Hizbullah'ın silah bırakması gerektiğini kaydeden Trump, İran'ın da taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda "çok şiddetli saldırıya maruz kalacağını" belirtti.

Trump, Tel Aviv yönetiminin İran'ın nükleer tesislerine karşı ABD'den bağımsız saldırı başlatması durumunda "saldırıların küçük çaplı olması" şartıyla İsrail'e destek verebileceğini kaydetti.

Son günlerde sert dille eleştirildiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kişisel ilişkisi sorulan Trump, "Çok iyi bir ilişki, mükemmel." ifadesini kullandı.

Trump'ın Netanyahu ile son telefon görüşmelerinin eskisi kadar dostane olmadığı ve Trump'ın Netanyahu'yu azarladığı belirtilmişti.

Ayrıca ABD Başkanı, katıldığı G7 Liderler Zirvesi'nde Netanyahu'yu özellikle İsrail'in Lübnan'da yaptığı yıkım ve saldırılar nedeniyle kameralar önünde sık sık eleştirmişti.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve özellikle bu mutabakatın Lübnan'ı içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmış, Başbakan Netanyahu yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

İsrail basınında, ABD'nin İsrail'i yarı yolda bıraktığı yorumları yapılmıştı.