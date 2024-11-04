Trump, Seçim Gecesi Galibi Belirleyecek

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ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump, seçimin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerin hepsinde rakibi Demokrat aday Kamala Harris'in "önünde" gittiğini, galibin seçim gecesi belli olacağını söyledi.

Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin 60. başkanının belirleneceği yarınki seçimle ilgili Trump, "Sanırım kaybedebilirsiniz. Yani, böyle şeyler olur değil mi?" diye konuştu.

Donald Trump, salıncak eyaletlerde, rakibi Harris'in önünde olduğunu iddia ederek, seçim gününün ilginç geçeceğini belirtti.

Cumhuriyetçi aday Trump, galibin seçim gecesi belli olacağını ve seçim sonuçlarına ilişkin konuşmasını da "doğru zamanda" yapacağını dile getirdi.

ABD'de yeni başkanı 7 kritik eyaletin sonuçları belirleyecek

Ülkede bulunan toplam 50 eyaletin 43'ünü her seçimde neredeyse aynı parti, belirgin bir farkla kazanıyor.

Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

2024 seçimlerini kazanmak için gereken 270 delege sayısının 93'ünü teşkil eden Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, North Carolina ve Georgia, "salıncak eyalet" konumunda bulunuyor.

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini kazanan isim 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak.