Trump, Senatör Graham'ın Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Senatör Graham'ın Cenaze Törenine Katıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Senatör Graham'ın cenaze töreninde anma konuşması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Washington'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

ABD Başkanı Trump, Washington'daki Ulusal Katedral'de düzenlenen ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı cenaze töreninde Graham'ın anısına bir konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör Graham ile özellikle son 10 yıldır yakın arkadaş olduklarını ve bundan memnuniyet duyduğunu anlatan Trump, Graham'ın ülkesini korumak adına "şahin" bir tutuma sahip olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, Graham için, "Son derece şahin bir tutuma sahipti. Size şunu söyleyeyim, hoşuna gitmeyen bir savaş görmemişti ama bunu ülkemizin iyiliği için istiyordu." ifadelerini kullandı.

Trump, "30 yılı aşkın bir süredir, bu başkentte Lindsey Graham'ın haberi olmadan önemli hiçbir olay yaşanmadı. Cumhuriyetçilerin tarihindeki en olağanüstü dönemde, Graham'ın söz hakkı olmadan hiçbir tasarı kanunlaşmadı." diye konuştu.

Graham'in Washington'daki cenaze töreninin ardından memleketi Güney Carolina'ya götürüleceği ve 29 Temmuz Çarşamba günü ailesi tarafından düzenlenecek özel bir törenle defnedileceği açıklandı.

İsrail ve Ukrayna'ya verdiği güçlü destekle bilinen Graham, hayatını kaybetmeden 1 gün önce Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'in, 11 Temmuz gecesi "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, ABD Başkanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Senatör Graham'ın Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
Ankara’da damat dehşeti Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar

23:24
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
23:20
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
21:58
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 00:08:30. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Senatör Graham'ın Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.