Trump'tan Güney Amerika Açıklamaları

07.03.2026 19:19
Trump, kartellerin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve askeri koalisyon kurulacağını belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika'da faaliyet gösteren kartellerin ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve bölgede yabancı düşmanlar için tehlikeli bir geçiş yolu sağladığını, buna izin veremeyeceklerini söyledi.

Trump, Florida'da Güney Amerika ülke liderlerinin katıldığı "Amerikan Kalkanı Zirvesi"nde konuştu.

Zirveyi, bölgedeki suç kartellerini ortadan kaldırmak için kurulan "yepyeni bir askeri koalisyon" olarak niteleyen Trump, Güney Amerika'nın ABD tarafından uzun yıllar terk edildiğini belirtti.

Trump, kartellerin bazı ülkelerde ordudan daha güçlü hale geldiğini ifade ederek, "Bu acımasız suç örgütleri ulusal güvenliğe kabul edilemez bir tehdit oluşturuyor ve bölgemizdeki yabancı düşmanlar için tehlikeli bir geçiş yolu sağlıyorlar, buna izin veremeyiz." dedi.

Meksika kartellerinin Amerikan kıtası yarımküresinde kan dökülmesinin ve kaosun büyük bir kısmını körüklediğini savunan Trump, bu konuda ABD'nin ulusal güvenliğini ve halkını korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

"(Venezuela) Harika bir iş çıkarıyor çünkü bizimle çalışıyor"

Trump, "Venezuela'ya düzenlenen askeri müdahaleden" bu yana Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yakın bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Harika bir iş çıkarıyor çünkü bizimle çalışıyor. Eğer bizimle çalışmasaydı, harika bir iş çıkardığını söyleyemezdim. Hatta, bizimle çalışmasaydı, çok kötü bir iş çıkardığını söylerdim." diye konuştu.

Venezuela'dan muazzam miktarda petrol çıkardıklarını söyleyen Trump, Venezuela ile yeni bir tarihi altın anlaşması yaptıklarını ve bu anlaşmanın, Venezuela'nın altın ve diğer minerallerinin satışını kolaylaştırmak için ABD ile birlikte çalışmasına olanak sağlayacağı bilgisini paylaştı.

"Küba yolun sonunda"

Trump, Venezuela'da yaşanan "tarihi dönüşümün" yakında Küba'da yaşanacağını da umduklarını belirterek, "Küba yolun sonunda, çok çok sonunda. Paraları yok, petrolleri yok. Uzun zamandır kötü bir rejimleri var." ifadelerini kullandı.

Küba'nın, mevcut haliyle hayatının son anlarını yaşadığı yorumunu yapan Trump, "Harika bir yeni hayata sahip olacak, bunu yapacağız, ama şu anki odağımız İran." şeklinde konuştu.

Trump, öte yandan konuşmasında sekiz savaşı bitiren başkan olduğunu iddia ederken, devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı için de "Bu da geliyor, bence en kolayı buydu ama taraflar arasında çok büyük bir nefret var." dedi.

Rusya-Ukrayna arasında olası bir "dostluk" için, "Oraya ulaşmaları çok, çok zor." diyen Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Ama birçok kez yaklaştık. Biri ya da diğeri geri çekildi. Ama onlar kaybediyor. Bu bizi pek etkilemiyor, çünkü aramızda bir okyanus var." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, zirvede yaptığı konuşmada İran'a yönelik devam eden askeri saldırılar konusuna girmemesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

