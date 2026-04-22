Trump'tan İran'a 5 Günlük Ateşkes Süresi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD/İsrail- İran Savaşı'nda uzatılan geçici ateşkese yönelik İran'a "tutarlı bir karşı teklif etrafında birleşmeleri için 3 ya da 5 gün tanıdığı" iddia edildi.

Axios haber platformunun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD'li yetkililer, Trump'ın ABD/İsrail-İran Savaşı'nda dün gece süresini uzattığı geçici ateşkesin süresini belirlediği bilgisini paylaştı.

ABD'li bir yetkili uzatılan geçici ateşkese yönelik Trump'ın "tutarlı bir karşı teklif etrafında birleşmeleri için İran'a 3 ya da 5 gün tanıdığını" iddia etti.

Yetkili, "Trump, İranlıların işlerini yoluna koymaları için 3 ila 5 gün daha ateşkes (süresi) tanımaya hazır. Ancak bu süresiz olmayacak." ifadelerini kullandı.

Diğer bir yetkili de Trump'ın, İran ile savaşı sona erdirebilecek ve İran'ın nükleer programına yönelik müzakereleri yürütebilecek "otorite sahibi kişilerin İran'da var olmayabileceğini" düşündüğünü belirtti.

Son dönemde İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in "neredeyse hiç iletişim kurmadığını" savunan yetkili, "İran'da müzakereciler ve ordu arasında mutlak bir kopukluk olduğunu gördük. Her iki taraf da 'yanıt vermeyen' dini lidere ulaşamıyor." dedi.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir İsrailli yetkili de ABD ve Pakistan tarafının gelecek birkaç gün içinde Hamaney'in sessizliğini bozmasını ve müzakerecilerine masaya geri dönmeleri için net bir talimat verebileceğini ileri sürdü.

Son durum

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."