Trump'tan İran'a Açık Tehdit

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılara rağmen ateşkesin hala yürürlükte olduğunu söyledi. ABD Başkanı, İran'ı daha ağır saldırılarla tehdit ederek, "Eğer ateşkes sona ererse bunu anlamak için size haber verilmesine gerek kalmaz. İran'dan çıkan büyük bir parıltıyı görmeniz yeterli olur. Anlaşmayı hızlıca imzalamaları gerekiyor" dedi.

ABD Bşkanı Donald Trukp, ABD ordusunun dün gece İran'la karşılıklı saldırıları doğrulamasının ardından, Washington'daki Lincoln Anıtı yansıma havuzundaki yenileme çalışmalarını incelerken gazetecilere açıklama yaptı. Trump, "Bugün bizimle uğraştılar. Biz de onları darmadağın ettik. Ben buna küçük bir mesele derim" dedi.

Trump, ateşkesin sona erdiğinin herkes tarafından anlaşılacağını belirterek, "Eğer ateşkes yoksa bunu anlamak için size haber verilmesine gerek kalmayacak. İran'dan çıkan büyük bir parıltıyı görmeniz yeterli olacak. Anlaşmayı hızlıca imzalamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin İran'a sunduğu geçici anlaşma taslağına atıfta bulundu. ABD medyasına göre söz konusu teklif, Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası gemi trafiğine açılmasını, tarafların çatışmaları 30 gün süreyle durdurmasını ve bu süreçte İran'ın nükleer programı dahil daha kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin sürdürülmesini öngörüyor.

İran'ın ABD'nin önerisine yanıt verip vermediği sorusuna Trump, "Temelde nükleer silaha sahip olmayacaklarını söylediler. Bize nükleer tozu ve istediğimiz başka birçok şeyi verecekler" yanıtını verdi. Trump, "Ama kabul etmeleri çok anlam ifade etmiyor çünkü ertesi gün unutuyorlar" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT...

"Görüşmeler çok iyi gidiyor" diyen Trump, sürecin sonucuna ilişkin belirsizliğin buna rağmen sürdüğünü söyledi. ABD Başkanı, İran'ın anlaşmayı imzalamaması halinde "çok acı çekeceği" tehdidinde bulundu. "Onlar anlaşmayı imzalamak istiyor. Hatta bunu benim istediğimden daha fazla istiyorlar" ifadelerini kullanan ABD Başkanı, anlaşmanın "her an gerçekleşebileceğini ama hiç gerçekleşmeyebileceğini" söyledi."

Trump yönetimi, İran'la çatışmaları küçümseyen bir tavır sergilerken, ABD'de basınında İran savaşının Trump başkanlığının en ciddi krizlerinden birine dönüştüğü yönünde değerlendirmeler gündemde. ABD merkezli The New York Times'a göre, savaşın, Trump'ın öngördüğünden uzun sürmesi ve ekonomik maliyetlerinin artması ABD kamuoyunda giderek daha fazla tepki çekiyor.

ABD Kongresi'nde savaşa resmi yetki verilmemiş olması nedeniyle bazı Cumhuriyetçi isimler de dahil olmak üzere yönetimin stratejisine yönelik eleştiriler arttığı belirtiliyor. Savaşın enerji fiyatlarını yükselttiği ve hayat pahalılığı krizini derinleştirdiği yönünde yorumlar aralık ayından yapılacak ara seçimler yaklaşırken Beyaz Saray'ı baskı altında bırakıyor.