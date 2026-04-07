Trump'tan İran'a Saldırı Tehdidi
Trump'tan İran'a Saldırı Tehdidi

07.04.2026 15:46
Trump, Hürmüz Boğazı için son saatlerde İran'a yönelik sert tehditte bulundu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği sürenin dolmasına saatler kala İran'a yönelik tehditlerine devam ederek, "Bu gece bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. 47 yıllık zorbalık, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği sürenin dolmasına saatler kala sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" ifadelerini kullanarak, İran'a yönelik saldırı tehdidini sürdürdü. Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu gece bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak. Ancak artık tam ve kesin bir rejim değişikliği sağladığımıza göre, daha farklı, daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin öne çıkmasıyla belki devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Bu gece göreceğiz; dünya tarihinin uzun ve karmaşık sürecindeki en önemli anlardan biri. 47 yıllık zorbalık, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Büyük İran halkını Tanrı korusun."

Kaynak: ANKA

