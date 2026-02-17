Trump'tan Nancy Guthrie Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Nancy Guthrie Açıklaması

17.02.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Nancy Guthrie'nin ölümü halinde kaçıranlar için idam cezası talep edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC kanalında yayınlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin ölü bulunması halinde, onu kaçıranlar için idam cezası talep edileceğini söyledi.

New York Post gazetesine telefonla mülakat veren Trump, Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, 84 yaşındaki Guthrie'nin ölü bulunması halinde onu kaçıranların "ağır" federal cezalarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Böyle bir durumda Adalet Bakanlığının davada idam cezası isteyip istemeyeceği sorusuna yanıt veren Trump, "En ağır olanı, evet. Bu doğru." ifadelerini kullandı.

Nancy Guthrie'nin kaybolması

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 100 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.

Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.

Olayla ilgili bilgi sahibi olanların FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.

FBI, Nancy Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güvenlik, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Nancy Guthrie Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı 17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Ramazan desteği başvuruları başladı İşte adım adım detaylar... Ramazan desteği başvuruları başladı! İşte adım adım detaylar...
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
Sosyal medya yasası yolda Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü... Sosyal medya yasası yolda! Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü...
Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay Tartıştığı eşi arabaya almayınca facia yaşandı Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almayınca facia yaşandı
Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor Sıra dışı bir düğün yapacak Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor! Sıra dışı bir düğün yapacak

09:35
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor
Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
09:02
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı’nda bir arada
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada
08:49
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 09:40:42. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Nancy Guthrie Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.