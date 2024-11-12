Trump'tan Stefanik Ataması Tepki Topladı - Son Dakika
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Trump'tan Stefanik Ataması Tepki Topladı

CAIR, Trump'ın BM Daimi Temsilcisi olarak Stefanik'i atamasına ifade özgürlüğü ve insan hakları vurgusuyla karşı çıktı.

12.11.2024 00:16
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NEW ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik'i atamasına Amerika-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) tepki geldi.

ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucusu kuruluşun yazılı açıklamasında, Stefanik'in ifade özgürlüğü ve insan haklarına karşı tutumuna dikkati çekildi.

Açıklamada, "Temsilci Stefanik'in BM büyükelçisi olarak atanmasına, ifade özgürlüğüne ve insan haklarına karşı düşmanlığı göz önüne alındığında katılmasak da, en azından uluslararası kuruluşu kullanarak Ukraynalıların insan haklarını savunurken Filistinlilerin insan haklarını çiğneyen Başkan (Joe) Biden'ın BM ekibinin yapmacıklarından ve iki yüzlülüklerinden kurtulmuş olacağız." denildi.

Diğer yandan, Trump'ın BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya herhangi bir görev verilmemesinin "doğru yönde atılmış umut verici bir adım" olduğu belirtilen açıklamada, Trump'a, uluslararası hukuka saygı gösterecek ve İsrail hükümeti de dahil olmak üzere yabancı ülkelerin çıkarlarının ötesinde ABD'nin çıkarlarını gözeten dış politika yetkilileri ataması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Biden hükümetine işaret edilerek, "Bu hükümet, ülkemizi İran'la savaşa çekmek ve Gazze'deki soykırım savaşında daha fazla ABD'li vergi mükelleflerinin parasını harcamak istiyor." ifadesi kullanıldı.

ABD basınındaki haberlere göre, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, BM Daimi Temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyesi Stefanik'i seçtiği belirtilmişti.

Trump, ayrıca kendi sosyal medya hesabı Truth Social'deki paylaşımında Nikki Haley ve Mike Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğini duyurmuştu.

Temsilciler Meclisi üyesi olan 40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Stefanik, Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı olarak görülen isimler arasında yer alıyordu.

Stefanik, Kongre'de, özellikle kampüslerdeki öğrenci protestolarıyla ilgili düzenlenen oturumlarda rektörleri agresif şekilde sorgulamış ve İsrail yanlısı açıklamalarıyla ön plana çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Stefanik Ataması Tepki Topladı - Son Dakika

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